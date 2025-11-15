El desafío más extremo del Reto Santé: tatuajes, descanso y estrategia en juego

¡De no creer! Cuando se cumplieron 11 horas de competencia dentro del desafío más esperado del año, apareció una prueba que dejó a todos sorprendidos: tatuarse la botella Santé para obtener un beneficio poderoso dentro del juego.

Al inicio, 10 participantes aceptaron el reto, pero algunos se arrepintieron antes de levantar la mano del vehículo y prefirieron seguir en competencia sin arriesgarse.

El primero en pasar por la aguja fue el participante número 16. No solo obtuvo el tatuaje, sino que también disfrutó de un merecido descanso mientras se realizaba el diseño y mientras tatuaban al resto de los valientes.

El beneficio para quienes se animaron a tatuarse fue un tiempo amplio y cómodo de descanso, clave para recargar energías y continuar con la mano firme sobre el vehículo.

El Reto Santé arrancó con fuerza desde las 11 de la mañana de este viernes 14 de noviembre. Ya se entregaron varios beneficios, pero aún quedan premios jugosos en juego: consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

Si quieres seguir cada momento del desafío, puedes hacerlo en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play