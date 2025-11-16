Conoce a los cuatro finalistas: los más fuertes del Reto Santé tras 48 horas de resistencia

Los seis finalistas del Reto Santé ya tienen nombre propio entre los más fuertes del desafío. Tras casi 49 horas de competencia, estos participantes llegaron a la recta final luego de una doble eliminación que dejó el ambiente cargado de tensión y concentración absoluta.

Después de que 26 competidores quedaran fuera, estos seis sobrevivientes mantienen el foco más claro que nunca. No quieren cometer errores, no quieren pestañear y, mucho menos, perder la oportunidad de llevarse el auto eléctrico cero kilómetros o alguno de los premios que aún podrían aparecer.

El clima dentro del concurso se volvió más silencioso y calculado. Cada movimiento cuenta, cada segundo es vital y ningún detalle escapa a los jueces, que observan con rigor a medida que avanza la etapa final del desafío más esperado del año.

Ellos son los seis finalistas del Reto Santé:

Las últimas horas prometen ser intensas y decisivas.

Puedes seguir cada momento del Reto Santé mediante las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play