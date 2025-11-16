Lágrimas en el Reto Santé: la emoción supera el cansancio a 46 horas de resistencia

A medida que el Reto Santé supera las 46 horas de competencia, la emoción empieza a mezclarse con el cansancio extremo. En las últimas horas decisivas, varios participantes se han quebrado al ver llegar a sus familias y amigos al centro comercial Las Brisas, un apoyo que los impulsa a resistir un poco más.

Los momentos más conmovedores ocurren cuando los hijos, parejas o padres se acercan con carteles, mensajes de ánimo y abrazos desde la distancia. Ese recordatorio del esfuerzo y el cariño que los espera afuera ha logrado tocar profundamente a más de uno.

Uno de los competidores no pudo contener las lágrimas al escuchar los gritos de aliento de las familias. Entre emoción y tensión, recordó su objetivo y reafirmó que debía mantenerse firme para seguir en la pelea por el premio mayor.

El Reto Santé arrancó la mañana del viernes con 30 participantes, que fueron abandonando la competencia uno a uno por errores, movimientos involuntarios o tentaciones intermedias. Ahora, con el final cada vez más cerca, la concentración se vuelve crucial: cualquier mínimo detalle puede dejarlos fuera.

La recta final del desafío más esperado del año ya está en marcha. Podés seguir cada momento del evento en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

