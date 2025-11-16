Más de 45 horas y contando: solo 11 competidores resisten por el auto cero kilómetros

Doce participantes siguen de pie en el Reto Santé, después de más de 45 horas de competencia. El cansancio ya pesa, las piernas tiemblan y el sueño se hace sentir, pero ninguno quiere soltar la palma del auto cero kilómetros, el premio mayor del desafío más esperado del año.

El reto arrancó con 30 competidores registrados, que fueron quedando fuera uno a uno por cometer errores o dejarse tentar por los premios intermedios que aparecieron en el camino. Entre los doce que continúan, solo queda una mujer en competencia, decidida a llegar hasta el final.

Desde su inicio a las 11:00 de la mañana del viernes 14 de noviembre, el Reto Santé ha estado cargado de adrenalina: miniretos, tentaciones y varios beneficios ya entregados. Y aún quedan premios importantes en juego, como consolas de videojuegos, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

El público puede seguir cada momento del desafío en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé, donde miles ya se conectan para ver quién será el último en quedar de pie.

Mira la programación en Red Uno Play