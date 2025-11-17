Juan Carlos, ganador del Reto Santé: "Iré a Cotoca a hacerlo bendecir y en Navidad, repartiré juguetes"

Tras 50 horas de pura tenacidad y concentración, Juan Carlos Laura se coronó este domingo como el ganador absoluto del Reto Santé. Al ser el último participante en mantener su mano sobre el moderno auto eléctrico, ahora es el flamante propietario de este vehículo de cero emisiones.

Un día después de la victoria, Juan Carlos contó en El Mañanero cómo vivió esos momentos de alta tensión.

"Se sufrió, pero yo fui el ganador"

"Me siento feliz y a la vez, no lo creía. Perseveré, aguanté, se sufrió, todos lo sufrimos, se vio en la transmisión", afirmó Juan Carlos. Agradeció el constante apoyo del equipo de producción y los presentadores de la Red Uno.

El desafío no solo consistió en tener la mano sobre el vehículo, sino también en superar retos y juegos intermedios, que se complementaban con breves beneficios de descanso. Juan Carlos confesó que fue una prueba de límites físicos y mentales.

"Yo le pedía ayuda a Dios y también a mi madre, que falleció cuando yo tenía 7 años. Decía 'Mamita, por favor ayúdame'. Yo siempre me persignaba y trataba de siempre concentrarme, no soltar la mano y decía: 'No, esto ya es lo último, si ya pasaron todas estas horas, esto ya es lo último y lo voy a ganar sí o sí'", compartió.

El secreto en la sentadilla final

La prueba decisiva fue un reto de resistencia en posición de sentadilla, una tarea que llevó a los participantes al límite. Para superarla, Juan Carlos recordó su experiencia militar.

"Yo fui al cuartel y los entrenadores decían que cuando descansas, más te duele, mientras que si sigues ejercitando, los músculos van calentando", explicó, aplicando esa disciplina física para ganar el último asalto.

La promesa solidaria del nuevo auto

El apoyo masivo de su círculo íntimo fue un impulso clave. Juan Carlos se emocionó al ver a su familia y amigos, además de recibir mensajes desde Cochabamba y saludos de la gente de La Morita, donde se crio.

Con el auto ya ganado, el flamante vencedor reveló sus planes, marcados por la fe y la generosidad.

"Lo primero que haré cuando me entreguen el auto es ir a Cotoca a hacerlo bendecir, de ahí me voy a Samaipata", adelantó. Pero su plan más importante es solidario: "En Navidad, iré a repartir juguetes. Porque ese era mi plan desde el principio, decía que si gano, sería por la bendición de Dios y yo, lo mismo tengo que dar", concluyó.

