Solo 9 resisten: el Reto Santé entra en sus horas más intensas

Después de 48 horas de resistencia, el Reto Santé entra de lleno en sus últimas y más exigentes horas. Solo 9 participantes siguen en pie, luego de que el concursante número 10 fuera eliminado por cometer un error que lo dejó automáticamente fuera de juego.

El desafío comenzó con 30 inscritos, pero las horas, el cansancio y la presión hicieron que 20 de ellos quedaran atrás. Algunos apoyaron la palma de la mano, otros levantaron un dedo, movieron la mano o simplemente cedieron ante la tentación de los premios intermedios: dinero en efectivo, televisores, consolas de videojuegos y más.

Entre los diez finalistas sigue firme la única mujer en competencia, decidida a mantenerse hasta el final para llevarse el premio mayor: el auto cero kilómetros.

A pocas horas del cierre del desafío más esperado del año, la concentración es clave. Ningún detalle pasa desapercibido para los jueces, y un solo movimiento en falso podría dejar fuera a cualquier concursante.

Puedes seguir cada momento del Reto Santé en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

