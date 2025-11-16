¡Se fue la Play! Un concursante cae en la tentación y deja el Reto Santé

¡La PlayStation tiene dueño! Después de más de 45 horas de competencia, uno de los momentos más esperados llegó al Reto Santé: la tentación de una consola que terminó seduciendo al participante número 15, quien decidió abandonar la carrera por el premio mayor.

El concursante, que había repetido varias veces que si no lograba llegar hasta el auto eléctrico cero kilómetros, al menos quería irse con la consola, cumplió su palabra. Al correr por la PlayStation, levantó la palma de la mano del auto, una acción que lo dejó automáticamente eliminado del desafío.



“Aguanté 45 horas”, dijo orgulloso, asegurando que ya había cumplido uno de sus objetivos y motivando al resto a seguir luchando.

Foto Red Uno

El Reto Santé comenzó la mañana del viernes con 30 participantes, que poco a poco fueron quedando fuera por errores, movimientos involuntarios o por caer en tentaciones intermedias. Así, la competencia se va reduciendo mientras el final se acerca y la concentración es clave: cualquier mínimo detalle puede dejar a un concursante fuera.

