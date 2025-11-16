Reto Santé: los tres finalistas se juegan el premio mayor minuto a minuto

A pocos minutos de llegar a las 50 horas de competencia, el Reto Santé vive su momento más tenso: solo tres finalistas siguen firmes, sin levantar la palma de la mano y con una concentración absoluta en busca del premio mayor, el auto eléctrico cero kilómetros.

Durante estas horas, los participantes pasaron por momentos de diversión, tensión y nerviosismo. Enfrentaron miniretos que les otorgaron beneficios clave para mantenerse en la competencia, además de lidiar con tentaciones, cansancio extremo y la presión constante de no cometer un solo error.

Quedan en pie, los participantes 04, 05 y 06.

En el camino también se formaron amistades y hubo despedidas dolorosas. Pero ahora, en la recta final, los últimos tres se juegan todo. Cada segundo importa, cada movimiento cuenta y la tensión en el ambiente es evidente.

Estos son los minutos más decisivos del desafío más esperado del año. Los jueces observan cada detalle, listos para marcar cualquier mínimo fallo que pueda definir al próximo ganador.

Podés seguir cada instante del Reto Santé en vivo a través de las redes sociales de Red Uno y Santé.

