48 horas y un adiós conmovedor: dos de los más queridos salen del Reto Santé

La tensión sigue creciendo en el desafío más importante del año. En los últimos minutos, dos de los competidores más queridos por el público quedaron eliminados, generando una despedida que conmovió tanto a los concursantes como a quienes siguen el evento en redes sociales.

La eliminación doble llegó para los participantes número 19 y 29, quienes habían formado una amistad durante el reto y terminaron abandonándolo prácticamente al mismo tiempo. Ambos fueron despedidos entre aplausos, palabras de aliento y muchas emociones.

El participante 19, uno de los de mayor edad en el concurso, se tomó un momento para motivar a quienes aún siguen firmes, recordándoles que ya están muy cerca de la meta.

Por su parte, el competidor 29 no pudo contener las lágrimas y también dedicó palabras de fuerza y buena vibra para los que continúan en carrera.

A pocas horas del final del desafío más esperado del año, la presión aumenta. Los jueces no dejan pasar ni un detalle, y cualquier error puede dejar fuera a los últimos competidores que quedan en pie.

Podés seguir cada momento del Reto Santé mediante las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play