'Es una campeona’: la única mujer del Reto Santé se emociona y deja el desafío por una moto

A las 49 horas de competencia, una de las tentaciones más fuertes hizo su aparición en el Reto Santé: una motocicleta eléctrica totalmente nueva. Frente a esta oferta, la participante número 11, la única mujer que seguía firme en la pelea, tomó la decisión de levantar la mano del auto y correr por la moto, quedando automáticamente fuera del desafío por el premio mayor.

Al llegar a su recompensa, la emoción la desbordó. Rompió en llanto mientras varios de sus compañeros la abrazaban y destacaban su fortaleza. “Es una campeona”, dijo entre lágrimas el participante número 5, reflejando el cariño y la admiración que se había ganado durante la competencia.

Foto Red Uno

La flamante ganadora de la motocicleta agradeció a los competidores y a la organización, y dedicó palabras de ánimo a quienes aún siguen de pie. Explicó que había llegado a su límite y que esta era su oportunidad de salir con un premio importante.

Ahora comienzan los minutos más decisivos del desafío más esperado del año. Los jueces no dejan pasar ni un solo detalle, y la concentración de los competidores restantes debe ser absoluta.

