Cuando los concursantes estaban a punto de cumplir sus primeras seis horas en el Reto Santé 2025, uno de ellos se dejó tentar por el dinero en efectivo y quedó eliminado de la competencia.

La oferta era de 100 dólares en efectivo, y el participante número 27 decidió quedarse con el dinero, lo que le costó su permanencia en el desafío.

“Lo que pasa es que parece sencillo, pero esto es bastante complicado. Las manos se acalambran, no siento mis dedos… Siento que hay que aprovechar las oportunidades, y a veces ser codicioso puede jugar en contra”, confesó el concursante al abandonar la competencia.

Foto Red Uno

Con esta eliminación, la competencia queda con 26 participantes en pie, todos con la mirada puesta en el premio mayor: un auto eléctrico cero kilómetros.

El desarrollo del evento se puede seguir en tiempo real a través de las transmisiones en vivo en las redes sociales de Red Uno y Santé.

Mira la programación en Red Uno Play