Segundo reto superado: participantes obtienen asiento y siguen en la lucha por el auto

El Reto Santé 2025 sigue en marcha y ya dejó su segundo reto superado. En esta ocasión, los participantes se enfrentaron al famoso “reto del flamenco”, donde debían permanecer apoyados únicamente en un pie sin despegar la mano del vehículo.

Tras superar la prueba, los participantes 4, 5, 6 y 7 fueron los primeros en acceder al beneficio: 30 minutos de asiento para descansar, siempre manteniendo la mano sobre el auto para no quedar eliminados.

Actualmente, el desafío continúa con 27 competidores en carrera. El evento comenzó a las 11:00 de este viernes 14 de noviembre y ya tuvo a sus primeros eliminados:

Participante 28 : no se presentó a tiempo en el inicio del reto.

Participante 23 (Cochabamba) : levantó la mano y admitió su error.

Participante 24 (Santa Cruz): fue captada por las cámaras levantando la palma por unos segundos.

El desafío no se detiene y cada minuto pone a prueba la resistencia, concentración y fortaleza mental de los competidores.

¿Dónde seguirlo?

Todo el Reto Santé se transmite en vivo a través de las redes sociales de Red Uno y Santé, con actualizaciones minuto a minuto.

Mira la programación en Red Uno Play