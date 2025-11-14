Primeras bajas en el Reto Santé: ya son tres los competidores fuera del desafío

El Reto Santé 2025 sigue avanzando y ya dejó a sus tres primeros eliminados, todos por fallar en las reglas iniciales del desafío que exige mantener la mano pegada al vehículo en todo momento.

El primer eliminado fue el participante número 28, quien no llegó dentro del horario establecido y quedó fuera automáticamente.

El segundo en abandonar la competencia fue el jugador número 23, representante de Cochabamba, que reconoció su error tras levantar la mano del auto.

Foto Red Uno

Mientras que la tercera eliminada fue la participante número 24, de Santa Cruz, captada por las cámaras de vigilancia levantando la palma por unos segundos.

Foto Red Uno

El Reto Santé arrancó con fuerza este viernes 14 de noviembre a las 11:00. Y aunque ya hubo bajas, aún quedan muchos beneficios por disputarse, además del premio mayor: desde consolas de videojuegos y televisores, hasta una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

¿Cómo seguir el desafío?

Puedes ver el minuto a minuto en vivo a través de las redes sociales de Red Uno y Santé, donde se transmite todo el desarrollo del evento.

Mira la programación en Red Uno Play