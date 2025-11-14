Un almuerzo de lujo para el primer ganador de la trivia en el Reto Santé

¡La primera prueba del Reto Santé 2025 ya tiene ganador! A poco más de una hora y media de iniciada la competencia, los participantes enfrentaron la trivia BYD, un desafío rápido que otorgaba un beneficio muy codiciado. El competidor número 2 se llevó la victoria y, con ella, un premio que le dará un respiro en medio de las horas de resistencia: un delicioso almuerzo con atención especial, servido mientras él podía sentarse cómodamente.

El resto, en cambio, tuvo que continuar firme y de pie.

El beneficio llegó después de que directivos de BYD presentaran las increíbles características del auto eléctrico que se convertirá en el premio mayor del Reto Santé 2025, un vehículo que ya despierta entusiasmo entre los competidores.

El evento arrancó con fuerza este viernes 14 de noviembre a las 11:00, y esta es solo la primera de muchas pruebas. Todavía quedan por entregarse importantes premios, como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y dinero en efectivo.

¿Cómo seguirlo?

En vivo: Podés acompañar cada momento del desafío a través de las transmisiones en las redes sociales de Red Uno y Santé, donde se muestra el avance minuto a minuto

Mira la programación en Red Uno Play