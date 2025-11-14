¡Primer eliminado! El jugador 28 queda fuera del Reto Santé 2025

¡El Reto Santé 2025 ya arrancó y llegó con su primera sorpresa! El participante número 28 quedó eliminado de manera automática luego de no presentarse dentro del horario establecido para la primera prueba. Sin siquiera tocar la pista, quedó fuera de la competencia.

Con su salida, el desafío continúa con 29 competidores —hombres y mujeres de distintos puntos del país— que llegaron con toda la energía, dispuestos a resistir durante horas y pelear por el gran premio.

La jornada comenzó a las 11:00, cuando cada participante eligió el lugar exacto donde colocar su mano, siguiendo el registro asignado. La estrategia fue clave desde el primer minuto: todos buscaron una posición que les permitiera aguantar el mayor tiempo posible sin perder la postura.

Además del premio mayor, los concursantes podrán acceder a incentivos adicionales durante la competencia, como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y premios en efectivo que podrían cambiar por completo el rumbo del reto.

El evento se transmite en vivo por las redes de Red Uno y Santé, donde el público puede seguir minuto a minuto la resistencia de los participantes y descubrir quién será el afortunado que se lleve el auto a casa.

