Conoce a los 30 competidores que van por el auto cero kilómetros en el Reto Santé 2025

Son 30 participantes —entre mujeres y varones de diferentes ciudades del país— que llegan al Reto Santé con una sola meta en mente: llevarse a casa un auto cero kilómetros totalmente eléctrico.

Los competidores ya conocen la dinámica del desafío: deberán mantener la palma de la mano pegada al vehículo durante todo el tiempo y enfrentarse a diversas pruebas que pondrán a prueba su concentración, resistencia y fortaleza mental. La determinación será clave si quieren convertirse en los nuevos ganadores.

A lo largo de las 50 horas que durará el reto, los participantes también podrán superar desafíos secundarios que les permitirán obtener premios y beneficios que serán de gran ayuda para avanzar en la competencia.

¿Quiénes son?

Entre jóvenes y adultos, estos son los 30 protagonistas del Reto Santé 2025, una competencia intensa, emocionante e inigualable que podrás seguir en tiempo real a través de las redes sociales de Red Uno y Santé. No te lo puedes perder.

La edición de este año será más exigente que las anteriores. Mientras que en 2024 el ganador resistió aproximadamente 34 horas, ahora deberán llegar a las 50 horas, lo que implica dos noches completas junto al vehículo. La prueba promete emoción, resistencia extrema y mucha adrenalina desde el primer minuto.

