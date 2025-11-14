Que empiece el desafío: así arranca el Reto Santé 2025, el más esperado del año

Inició el evento más esperado del año: el Reto Santé 2025. Treinta participantes de todo el país ya ponen a prueba su resistencia, concentración y fortaleza mental con un solo objetivo en mente: ganar un auto eléctrico cero kilómetros, además de otros premios sorpresa.

La regla principal es clara y estricta: los competidores deben mantener la palma de la mano completamente apoyada sobre el vehículo sin levantarla en ningún momento. Para garantizar la transparencia del desafío, la organización instaló un sistema de cámaras que monitoreará cada segundo del evento.

Al iniciar, cada participante eligió el lugar donde colocar su mano según el registro asignado, buscando una posición estratégica que les permita soportar las largas horas del reto y mantener una postura lo más cómoda posible.

A lo largo de la competencia, además del premio mayor, los participantes podrán acceder a incentivos adicionales como consolas de videojuegos, televisores, una motocicleta eléctrica y premios en efectivo que podrían cambiar el rumbo del desafío.

Este año, la prueba es más exigente que nunca: deberán permanecer con la palma pegada al vehículo durante 50 horas, lo que implica dos noches completas junto al auto. Aun así, se contemplan momentos controlados para alimentarse y atender necesidades básicas.

El evento es transmitido en vivo a través de las redes sociales de Red Uno y Santé, donde el público podrá seguir cada instante del desafío y descubrir quién será el afortunado que se lleve el auto a casa. ¡No te pierdas ni un solo momento!

Mira la programación en Red Uno Play