Un toque Santé: participantes se tiñen el cabello y obtienen ventaja en el desafío 2025

¡Reto superado! A las diez horas de competencia, los participantes del Reto Santé 2025 recibieron la oportunidad de sumarse a un desafío extra que venía con un beneficio irresistible: 40 minutos de descanso. Para obtenerlo, debían animarse a un cambio de look teñido con los colores de Santé.

Doce competidores no lo dudaron y se la jugaron por el beneficio. Los looks resultaron llamativos, divertidos y, según comentaron ellos mismos, les devolvieron energía para seguir en carrera. Después del descanso, regresaron al punto de competencia y se acomodaron para continuar con el exigente reto de no despegar la palma del vehículo.

El Reto Santé arrancó con 30 participantes, pero ya son cinco los eliminados.

El primer eliminado fue el número 28, quien no se presentó en el horario de inicio.

El segundo en abandonar fue el competidor 23, representante de Cochabamba, tras levantar la mano del vehículo y admitir su error.

La tercera en salir fue la participante 24, de Santa Cruz, captada por las cámaras tras despegar la palma por unos segundos.

El cuarto eliminado fue el concursante 27, quien cayó en la tentación de aceptar 100 dólares en efectivo.

Finalmente, el quinto eliminado fue el número 15, quien perdió la concentración tras la visita de su novia.

El desafío más esperado del año continúa ahora con 25 participantes, que siguen poniendo a prueba su resistencia, entusiasmo y concentración para acercarse al gran premio: un auto eléctrico cero kilómetros.

