Un operativo policial en Guayaramerín, departamento del Beni, Bolivia, dejó al descubierto una escena que parecía sacada de una película de acción, la persecución y captura de Jean Clédson de Oliveira, de 37 años, conocido como “Nem da Gerusa”, un reconocido “pez gordo” del crimen organizado en Brasil, quedó registrada en detalle gracias a un dron que siguió cada movimiento del fugitivo.

La acción se desarrolló en un barrio cercano a la frontera boliviana, donde una patrulla de la Policía detectó la presencia sospechosa de Oliveira. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó escapar, dando inicio a una impresionante persecución que fue captada desde el aire.

En las imágenes se le puede ver escapando por distintas viviendas, saltando las paredes y subiendo a los techos, donde en medio de su escape terminó cayendo, en un tejado que estaba en mal estado.

Tras su captura, Oliveira fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde se confirmaron los antecedentes delictivos del detenido. Según información cruzada con autoridades brasileñas, Oliveira tiene nueve mandamientos de prisión activos y una notificación internacional emitida por Interpol.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play