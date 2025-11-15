TEMAS DE HOY:
Nacionales

Dron graba la captura de un peligroso criminal brasileño en Bolivia: saltó muros y terminó cayendo de un techo

Tras su captura, Oliveira fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), donde se confirmaron los antecedentes delictivos del detenido.

Ligia Portillo

15/11/2025 12:44

Imágenes impactantes muestran la espectacular captura de un “pez gordo” en Guayaramerín (VIDEO). Foto: Captura de pantalla
Beni, Bolivia

Escuchar esta nota

Un operativo policial en Guayaramerín, departamento del Beni, Bolivia, dejó al descubierto una escena que parecía sacada de una película de acción, la persecución y captura de Jean Clédson de Oliveira, de 37 años, conocido como “Nem da Gerusa”, un reconocido “pez gordo” del crimen organizado en Brasil, quedó registrada en detalle gracias a un dron que siguió cada movimiento del fugitivo.

La acción se desarrolló en un barrio cercano a la frontera boliviana, donde una patrulla de la Policía detectó la presencia sospechosa de Oliveira. Al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó escapar, dando inicio a una impresionante persecución que fue captada desde el aire.

En las imágenes se le puede ver escapando por distintas viviendas, saltando las paredes y subiendo a los techos, donde en medio de su escape terminó cayendo, en un tejado que estaba en mal estado.

Tras su captura, Oliveira fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (Felcc), donde se confirmaron los antecedentes delictivos del detenido. Según información cruzada con autoridades brasileñas, Oliveira tiene nueve mandamientos de prisión activos y una notificación internacional emitida por Interpol.

Mira el video:

 

