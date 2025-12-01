VIDEO: Imágenes muestran la explosión de un puesto de fuegos artificiales

Impactantes imágenes captadas por cámaras de seguridad revelan el instante preciso en que un puesto de venta de fuegos artificiales explotó en plena vía pública en Belford Roxo, Brasil. El estallido, que generó una enorme columna de humo y una lluvia de chispas sobre la zona, provocó pánico entre los vecinos y comerciantes que corrieron para ponerse a salvo.

Testigos afirmaron que la explosión se originó de forma repentina, sin señales previas que alertaran del peligro. En cuestión de segundos, el fuego consumió todo el puesto y alcanzó a estructuras cercanas.

Las autoridades locales ya investigan las causas del incidente y evalúan si hubo negligencia en el manejo y almacenamiento del material pirotécnico. Equipos de bomberos y defensa civil acudieron al lugar para sofocar el fuego y asegurar la zona, mientras se realiza un recuento de daños materiales y se verifica si existen heridos.

La población permanece en alerta ante la posibilidad de nuevas explosiones, puesto que en la zona funcionan otros puntos de venta de pirotecnia.

Mira el video:

