Venezuela denuncia que sus ciudadanos están entre las víctimas de ataques de EE.UU. a lanchas

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela, el oficialista Jorge Rodríguez, denunció este domingo que hay venezolanos entre las víctimas de los ataques de Estados Unidos a lanchas en el Caribe, bajo el argumento de que presuntamente transportaban drogas.

"Hace unos minutos, nos hemos reunido aquí, en el despacho de la Presidencia de la Asamblea Nacional, con familiares de venezolanos asesinados, ejecutados extrajudicialmente en las acciones, a todas luces ilegítimas, ilegales, que ha venido perpetrando desde el día 2 de septiembre, efectivos militares de los Estados Unidos de América", indicó Rodríguez en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El parlamentario mostró una fotografía del encuentro sin revelar las identidades de los familiares que, dijo, han recibido amenazas "por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad y que no se diluciden los hechos".

Además, anunció que este lunes habrá una sesión extraordinaria del Parlamento para votar la conformación de una comisión especial que investigue estos hechos "que -advirtió- condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe".

Rodríguez señaló que en esta comisión se determinará cuántos venezolanos han sido asesinados en estos ataques ya que, agregó, hay también de otras nacionalidades, como colombianos, dominicanos y trinitenses.

Igualmente, informó que exhortarán a la Fiscalía General para que tome cartas sobre "los crímenes que se han cometido contra venezolanos y latinoamericanos en el mar Caribe".

El presidente de la AN dijo que tendrá una reunión con la Gobernación del estado Sucre (noreste, cercano a Trinidad y Tobago) para establecer estrategias para ayudar a los familiares de estas personas atacadas que, insistió, han sido amenazadas.

Orden de "matar a todos"

El sábado, el presidente del Comité de Servicios Armados del Senado de EE.UU., el republicano Roger Wicker, se comprometió a realizar una "supervisión rigurosa" tras informaciones de la prensa que apuntan a que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó "matar a todos" los ocupantes de una lancha con supuestos narcotraficantes.

Wicker, que suele ser un aliado del presidente Donald Trump, dijo en un comunicado, firmado junto al senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el comité, que investigarían los detalles del supuesto ataque ocurrido el pasado 2 de septiembre.

Según The Washington Post, que citaba a dos fuentes con conocimiento directo de la operación, después de que el primer misil impactara en el barco los comandantes se percataron de que había dos tripulantes que se aferraban a restos de la embarcación.

El comandante a cargo del operativo ordenó entonces un segundo ataque para cumplir con las instrucciones de Hegseth, que había ordenado "matar a todos" los ocupantes del barco.

Desde principios de septiembre hasta la fecha, Estados Unidos ha atacado unas 20 lanchas en el Caribe y en el Pacífico, que presuntamente cargaban drogas, en las que han muerto al menos 83 personas.

EFE

