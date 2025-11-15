Trasplante de cabello en Turquía termina en tragedia: paciente muere

Un ciudadano británico identificado como Mentor Rama, de 36 años y también de nacionalidad albanesa, falleció en Estambul tras someterse a un trasplante capilar y un tratamiento dental, según reportaron medios turcos.

Rama, que había viajado a Turquía la semana pasada, colapsó en la habitación del hotel donde se hospedaba después de completar ambos procedimientos. Fue trasladado de inmediato a un hospital local, donde los médicos no pudieron salvarle la vida.

La autopsia se realizó en el Instituto de Medicina Forense y posteriormente el cuerpo fue entregado a su familia, que regresó al Reino Unido. Las autoridades no han revelado las causas exactas del deceso.

Turquía se ha consolidado como uno de los destinos más buscados para el turismo médico, especialmente en trasplantes capilares, debido a sus precios significativamente más bajos en comparación con el Reino Unido.

Según datos del Consejo de Viajes de Salud de Turquía, más de un millón de personas viajan cada año al país en busca de tratamientos estéticos y de recuperación del cabello. Un trasplante capilar puede costar alrededor de 1.500 libras esterlinas (unos 1.970 dólares) en Turquía, frente a las cerca de 10.000 libras (13.100 dólares) en el Reino Unido.

