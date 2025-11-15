TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Joven aprehendido feminicidio en Yapacaní

Policial

“Pedía auxilio y llamaba a su hijo”: Motociclista muere y su madre resulta herida al chocar con un camión

De acuerdo con los primeros relatos, el fatal accidente ocurrió en la avenida Montecristo, cuando el motociclista intentó esquivar un micro. En la maniobra, no logró calcular la distancia y terminó chocando de lleno contra la chata del camión estacionado.

Charles M. Flores

15/11/2025 8:37

Motociclista muere y su madre resulta herida al chocar con un camión. FOTO: NTV/RED UNO.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Un motociclista perdió la vida la noche del viernes en la avenida Montecristo, zona Pampa de la Isla en Santa Cruz, luego de impactar contra la parte trasera de una chata de camión que se encontraba estacionada a un costado de la vía. En la motocicleta viajaban dos personas: el conductor y una mujer que, según testigos, sería su madre.

De acuerdo con los primeros relatos, el fatal accidente ocurrió cuando el motociclista intentó esquivar un micro. En la maniobra, no logró calcular la distancia y terminó chocando de lleno contra la estructura del camión estacionado.

“Venía un micro de este lado y la moto del otro. Él pensó que el micro le iba a cerrar el paso y, al esquivarlo, se arrimó a la chata. No le calculó”, relató un testigo del hecho.

El impacto fue tan fuerte que el conductor falleció de manera instantánea. La motocicleta quedó completamente destruida sobre la vía. La mujer que viajaba con él resultó herida y permaneció inconsciente por varios minutos.

“Venía con su madre. Ella estaba inconsciente un rato, luego despertó pidiendo auxilio y llamando a su hijo”, agregó otro vecino.

Los vecinos de la zona denunciaron que no es la primera vez que ocurre un accidente similar y apuntaron a la falta de señalización y al estacionamiento irregular de camiones en la vía.

“Cada vez es lo mismo. ¿Cómo van a dejar una chata así? No es posible. No hay señalización, no hay nada. Ya van dos muertos y más de un centenar de heridos en esta cuadra”, reclamó un vecino.

Las autoridades investigan las circunstancias del hecho y determinarán responsabilidades. Entretanto, los vecinos reiteran su pedido de mayor control y señalización para evitar que nuevas tragedias se repitan en la zona.

 

