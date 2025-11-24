Cochabamba: Triple colisión en la avenida Beijing deja graves daños materiales

Un aparatoso hecho de tránsito registrado la noche de este domingo en la avenida Beijing, zona norte de Cochabamba, y dejó como saldo tres vehículos seriamente dañados y una intensa movilización de paramédicos y efectivos de Tránsito. Las imágenes captadas en el lugar muestran la magnitud del impacto entre los motorizados, que quedaron con destrozos considerables en sus estructuras.

De acuerdo con los primeros reportes, los equipos de auxilio llegaron rápidamente para brindar atención y trasladar los vehículos hasta dependencias policiales, donde ya se iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas de la colisión múltiple.

Testigos que transitaban por la zona señalaron que uno de los conductores involucrados habría estado en aparente estado de ebriedad al momento del choque, un factor que ahora será clave dentro del proceso investigativo.

A pesar de lo impresionante del siniestro, no se reportaron heridos de gravedad, aunque los daños materiales son cuantiosos.

