TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Túnel de El Abra menor golpeado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Cochabamba: Triple colisión en la avenida Beijing deja graves daños materiales

El aparatoso accidente de tránsito dejó graves daños en los motorizados involucrados.

Ligia Portillo

24/11/2025 8:14

Cochabamba: Triple colisión en la avenida Beijing deja graves daños materiales. Foto: Red Uno
Cochabamba, Bolivia

Escuchar esta nota

Un aparatoso hecho de tránsito registrado la noche de este domingo en la avenida Beijing, zona norte de Cochabamba, y dejó como saldo tres vehículos seriamente dañados y una intensa movilización de paramédicos y efectivos de Tránsito. Las imágenes captadas en el lugar muestran la magnitud del impacto entre los motorizados, que quedaron con destrozos considerables en sus estructuras.

De acuerdo con los primeros reportes, los equipos de auxilio llegaron rápidamente para brindar atención y trasladar los vehículos hasta dependencias policiales, donde ya se iniciaron las investigaciones para establecer las causas exactas de la colisión múltiple.

Testigos que transitaban por la zona señalaron que uno de los conductores involucrados habría estado en aparente estado de ebriedad al momento del choque, un factor que ahora será clave dentro del proceso investigativo.

A pesar de lo impresionante del siniestro, no se reportaron heridos de gravedad, aunque los daños materiales son cuantiosos. 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD