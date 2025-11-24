Cámaras registran el atropello a un hombre al ingreso del Túnel de El Abra (VIDEO)

Un trágico accidente registrado la madrugada de este domingo 23 de noviembre en el kilómetro 5½ de la avenida del Túnel de El Abra, camino al municipio de Sacaba, dejó como saldo la muerte de un hombre que retornaba a su domicilio acompañado de sus mascotas.

Cámaras de seguridad captaron el momento exacto en el que un camión de alto tonelaje lo embistió y lo lanzó más de 100 metros, en una zona donde, según los vecinos, la oscuridad total se ha vuelto un riesgo mortal.

En las imágenes se observa que, momentos antes, la víctima aparece tendida sobre la vía, rodeada de algunos canes. Una motocicleta y otros vehículos logran esquivarlo, pero instantes después un camión lo arrolla violentamente y continúa su marcha sin detenerse a auxiliarlo. “No había alumbrado, no se veía nada, el conductor ni cuenta se dio o simplemente no quiso parar”, lamentó un vecino.

Los vecinos de la zona fueron los primeros en salir a socorrer al hombre, que yacía sobre el asfalto. “El señor estaba regresando a su casa, parecía algo mareado. Primero se sienta en medio de la avenida, luego se echa como si fuera a descansar. Una moto y un tráiler logran esquivarlo, pero después aparece un auto y lo embiste y se escapa”, relató otro vecino que presenció el hecho.

La Policía llegó hasta el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo y abrir la investigación correspondiente. Sin embargo, los pobladores aseguran que esta tragedia era evitable y señalan directamente a la falta de alumbrado público como la causa recurrente de múltiples accidentes en el sector.

“Tenemos postes de luz, pero nunca funcionan. No es la primera vez que pasa algo así. Esta zona es de alto tráfico y en las noches queda en completa oscuridad. Es peligrosísimo”, denunció uno de los residentes.

Los vecinos exigen a la Alcaldía de Sacaba una intervención inmediata para garantizar iluminación en este punto considerado crítico y evitar que nuevas vidas se pierdan. También piden que el conductor que atropelló al hombre sea identificado y responda ante la justicia.

“Tal vez pensó que era un perro, pero incluso a un animal hay que ayudarlo. Lo mínimo era detenerse. Lo dejó ahí tirado”, expresó indignado un poblador.

