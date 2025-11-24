TEMAS DE HOY:
Reguetonero Eddy Lover Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Selección cruceña de gimnasia rítmica entrena pensando en el campeonato nacional en Cochabamba

El evento se realizará el próximo 13 y 14 de diciembre, como cierre del calendario de esta disciplina deportiva. 

Red Uno de Bolivia

23/11/2025 20:17

Gimnastas de Panteras, uno de los clubes que conforman la selección cruceña.

Escuchar esta nota

Las gimnastas de diferentes clubes, que conforman la selección cruceña de esta disciplina (en la modalidad rítmica), intensifican sus entrenamientos con la mira puesta en el Campeonato Nacional que se realizará el próximo mes. 

Cochabamba será sede del evento que se desarrollará del 14 al 16 de diciembre en el Pabellón de Gimnasia. 

La delegación cruceña estará compuesta por las gimnastas que fueron seleccionadas en el campeonato departamental que se realizó en el coliseo Los Ángeles, el 8 de noviembre. Allí se eligieron a las mejores representates en diferentes categorías (mini, pre infantil, infantil, juvenil y de alta competencia). y en las distintas modalidades, dúos, tríos y conjuntos. 

Entre las seleccionadas están atletas del club Panteras, Club 7, Athens y Golden Athletics y competirán durante tres días en la capital cochabambina el próximo mes, en el que será el evento de cierre de actividades de la disciplina de gimnasia rítmica. 

 

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:55

Notivisión

21:00

La gran batalla

22:30

Super deportivo

23:30

Tierra nuestra

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD