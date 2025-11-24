Selección cruceña de gimnasia rítmica entrena pensando en el campeonato nacional en Cochabamba

Las gimnastas de diferentes clubes, que conforman la selección cruceña de esta disciplina (en la modalidad rítmica), intensifican sus entrenamientos con la mira puesta en el Campeonato Nacional que se realizará el próximo mes.

Cochabamba será sede del evento que se desarrollará del 14 al 16 de diciembre en el Pabellón de Gimnasia.

La delegación cruceña estará compuesta por las gimnastas que fueron seleccionadas en el campeonato departamental que se realizó en el coliseo Los Ángeles, el 8 de noviembre. Allí se eligieron a las mejores representates en diferentes categorías (mini, pre infantil, infantil, juvenil y de alta competencia). y en las distintas modalidades, dúos, tríos y conjuntos.

Entre las seleccionadas están atletas del club Panteras, Club 7, Athens y Golden Athletics y competirán durante tres días en la capital cochabambina el próximo mes, en el que será el evento de cierre de actividades de la disciplina de gimnasia rítmica.

