Internacional

¡El VAR no falla! Mujer descubre a su pareja con otra en pleno partido de fútbol (VIDEO)

La inusual situación fue filmada por otro hincha y las imágenes se publicaron en redes sociales, haciéndose viral rápidamente.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/11/2025 9:26

Brasil

Escuchar esta nota

Una mujer sorprendió a su pareja con otra persona durante un partido en el estadio Ilha do Retiro, en Recife. El momento fue captado por otro hincha y rápidamente se volvió viral en Instagram.

En el video, la mujer enfrenta a su pareja y aplaude irónicamente, diciendo que la relación había terminado. También advierte a la amante que su pareja es un mujeriego.

Tras darle una cachetada a su pareja frente a todos, ambas mujeres se retiraron juntas del estadio, mientras el hombre ya había abandonado el lugar.

Un medio contactó a la mujer traicionada y le preguntó si quería comentar sobre lo sucedido, pero ella señaló que prefería no hacerlo por el momento.

