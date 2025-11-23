La inusual situación fue filmada por otro hincha y las imágenes se publicaron en redes sociales, haciéndose viral rápidamente.
23/11/2025 9:26
Escuchar esta nota
Una mujer sorprendió a su pareja con otra persona durante un partido en el estadio Ilha do Retiro, en Recife. El momento fue captado por otro hincha y rápidamente se volvió viral en Instagram.
En el video, la mujer enfrenta a su pareja y aplaude irónicamente, diciendo que la relación había terminado. También advierte a la amante que su pareja es un mujeriego.
Tras darle una cachetada a su pareja frente a todos, ambas mujeres se retiraron juntas del estadio, mientras el hombre ya había abandonado el lugar.
Un medio contactó a la mujer traicionada y le preguntó si quería comentar sobre lo sucedido, pero ella señaló que prefería no hacerlo por el momento.
