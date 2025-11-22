Movilizaciones por la libertad: 'Vente Venezuela' convoca marchas internacionales por la democracia

A pocos días de que María Corina Machado recibiera el Premio Nobel de la Paz 2025 en Oslo, el movimiento político Vente Venezuela anunció una gran jornada de movilizaciones internacionales para el 6 de diciembre, bajo el lema “El Nobel es nuestro”. La iniciativa busca convertir la entrega del galardón en una plataforma global para denunciar la represión en Venezuela y reforzar la causa democrática.

La convocatoria es considerada como una acción inédita de la diáspora venezolana, que se movilizará en ciudades de varios continentes. Según explicó la organización, la idea es que el Nobel se asuma como un reconocimiento colectivo: “pertenece a cada madre, joven, preso político, exiliado y ciudadano que se ha negado a rendirse ante el régimen de Nicolás Maduro”.

Para Vente Venezuela, este premio vuelve a colocar al país en el centro del debate mundial como un ejemplo de resistencia pacífica, coraje cívico y lucha por los Derechos Humanos.

La agenda internacional también incluye una reunión de venezolanos en Oslo el 10 de diciembre, con inscripción previa, además de la inauguración del llamado “Museo de María Corina Machado”, una exposición dedicada al Nobel de la Paz 2025 y a la trayectoria de la líder opositora. La apertura será el 11 de diciembre, según informó la directiva del partido.

El reconocimiento ha reactivado el interés de la diáspora, que suma millones de venezolanos en el exterior tras años de crisis, persecución y represión. La propia Machado continúa resguardada en una ubicación no revelada dentro del país por motivos de seguridad, aunque confirmó que viajará a Noruega para recibir el galardón.

En declaraciones al canal público noruego NRK, el jefe del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, advirtió sobre los riesgos que enfrenta la opositora: “El régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio”. Tanto su traslado como un eventual regreso a Venezuela representan un desafío adicional en un escenario de amenazas constantes.

El clima político sigue tenso desde el exilio del excandidato Edmundo González, refugiado en España tras las elecciones de julio de 2024. Dentro de Venezuela, las crecientes restricciones legales y la represión del gobierno de Maduro han limitado la organización de actos públicos, mientras la diáspora asume un rol cada vez más importante en amplificar el mensaje opositor.

