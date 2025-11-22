[VIDEO] Segundos de terror: así colapsó un puente colgante en Vietnam debido a las inundaciones

Vietnam enfrenta una de las peores tragedias climáticas de los últimos años tras las intensas lluvias que han provocado inundaciones masivas en varias regiones del centro y suroeste del país.

En la provincia de Lan Dong, un impactante episodio quedó registrado en video: un puente colgante sobre el río Da Nhim fue arrastrado por la repentina crecida del caudal, derrumbándose en cuestión de segundos.

Las imágenes, difundidas por medios locales, muestran cómo la estructura vibra, se inclina y finalmente desaparece bajo la fuerza del agua, dejando incomunicadas a diversas comunidades rurales que dependen del puente como su única vía de acceso.

Según autoridades vietnamitas, las lluvias torrenciales han dejado al menos 55 personas fallecidas, 13 desaparecidas y cientos de heridos, además de vastos daños materiales. Las inundaciones han afectado carreteras, viviendas y cultivos, mientras equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes y evacuando a familias atrapadas.

En Lan Dong, la destrucción del puente ha dificultado el envío de ayuda humanitaria, mientras que ingenieros y funcionarios locales evalúan el estado de otras estructuras potencialmente comprometidas por la crecida del río.

A continuación, el video:

