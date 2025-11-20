VIDEO: Inundaciones en Vietnam arrasan el puente colgante de Phu Thien

Un dramático momento se vivió este jueves 20 de noviembre en la provincia de Lam Dong, Vietnam, cuando el puente colgante de Phu Thien fue arrastrado por las crecientes aguas del río Da Nhim.

Según reportes de la Compañía Hidroeléctrica Dai Ninh, a las 6:30 a.m. el caudal regulado a través del aliviadero del embalse alcanzaba los 1.350 m³/segundo. Apenas unas horas después, a las 10:00 a.m., la descarga aumentó a 2.070 m³/segundo, debido a la creciente llegada de agua desde zonas aguas arriba.

Ante el peligro, las autoridades locales de las comunas de Duc Trong y Ninh Gia prohibieron el paso de personas y vehículos por el puente desde las 9:00 a.m. del mismo día. Gracias a esta rápida acción preventiva, no se registraron víctimas pese a que el puente, de más de 100 metros de largo y 2 metros de ancho, fue completamente arrastrado por la corriente.

El puente, ubicado a aproximadamente 1 km de la carretera 20, era un paso diario para muchos habitantes de la zona. Durante los días previos, aunque la lluvia se mantuvo constante, no fue intensa, y el caudal del aliviadero oscilaba entre 350 y 480 m³/segundo.

Las autoridades continúan monitoreando la situación, alertando sobre posibles nuevas crecidas y la necesidad de extremar las precauciones en toda la región afectada.

Mira el video:

