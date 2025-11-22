Impactante: serpiente nada entre techos y calles inundadas en Cebú, Filipinas

Las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos ocasionados por el paso del tifón Kalmaegi dejaron varias ciudades de Filipinas completamente anegadas. Cebú fue uno de los municipios más golpeados, con barrios enteros bajo el agua y calles convertidas en verdaderos canales.

En medio del caos, un hecho llamó especialmente la atención: una serpiente gigante fue vista nadando entre las calles inundadas, desplazándose sobre techos y pasando junto a bodegas mientras las corrientes arrastraban todo a su paso.

Expertos explican que, durante inundaciones severas, reptiles de gran tamaño pueden abandonar sus madrigueras en busca de refugio, zonas secas o alimento, lo que incrementa el riesgo de encuentros peligrosos con la población.

Las autoridades locales emitieron alertas para que los residentes se mantengan vigilantes, eviten caminar por aguas profundas y reporten inmediatamente la presencia de animales silvestres desplazados por el tifón.

El episodio refleja no solo la gravedad del impacto ambiental del Kalmaegi, sino también la necesidad de fortalecer los protocolos de emergencia y manejo de fauna en desastres naturales.

Video:

Mira la programación en Red Uno Play