TEMAS DE HOY:
Feminicidio en La Paz Hombre muere electrocutado estudiante atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

4ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Impactante: serpiente nada entre techos y calles inundadas en Cebú, Filipinas

Las fuertes lluvias y el desborde de ríos por el tifón Kalmaegi provocaron la llegada de fauna silvestre a zonas urbanas, generando alarma entre vecinos y autoridades.

Silvia Sanchez

22/11/2025 18:01

Imagen captura RR.SS.
Filipinas

Escuchar esta nota

Las intensas lluvias y el desbordamiento de ríos ocasionados por el paso del tifón Kalmaegi dejaron varias ciudades de Filipinas completamente anegadas. Cebú fue uno de los municipios más golpeados, con barrios enteros bajo el agua y calles convertidas en verdaderos canales.

En medio del caos, un hecho llamó especialmente la atención: una serpiente gigante fue vista nadando entre las calles inundadas, desplazándose sobre techos y pasando junto a bodegas mientras las corrientes arrastraban todo a su paso.

Expertos explican que, durante inundaciones severas, reptiles de gran tamaño pueden abandonar sus madrigueras en busca de refugio, zonas secas o alimento, lo que incrementa el riesgo de encuentros peligrosos con la población.

Las autoridades locales emitieron alertas para que los residentes se mantengan vigilantes, eviten caminar por aguas profundas y reporten inmediatamente la presencia de animales silvestres desplazados por el tifón.

El episodio refleja no solo la gravedad del impacto ambiental del Kalmaegi, sino también la necesidad de fortalecer los protocolos de emergencia y manejo de fauna en desastres naturales.

Video:

 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD