Biólogo llora al hallar una de las flores más raras del mundo, tras 13 años de búsqueda

Un biólogo y su equipo vivieron un momento muy emotivo al encontrar una de las flores más raras del mundo: la Rafflesia hasseltii. El hallazgo ocurrió en Sumatra, Indonesia, después de 13 años de búsqueda.

El video del descubrimiento, que se hizo viral en Instagram, muestra a Septian “Deki” Andrikithat llorando de alegría mientras su compañero, el Dr. Chris Thorogood, lo consuela.

Thorogood, profesor de la Universidad de Oxford, contó al New York Post que la caminata para llegar al lugar fue muy dura. Sin embargo, todo valió la pena al ver la enorme flor, conocida por ser tan difícil de encontrar que, según dicen, la ven más los tigres que las personas.

En las imágenes se ve a Andrikithat muy emocionado, después de tantos años buscando la planta. También aparece la flor desplegando sus grandes pétalos rojos, una escena poco común debido a lo rara que es esta especie.

La Rafflesia hasseltii es una flor parásita que vive escondida dentro de una enredadera tropical y solo aparece en la superficie cuando va a florecer. Por eso es tan difícil de hallar y su descubrimiento fue tan especial para el equipo.

Mira la programación en Red Uno Play