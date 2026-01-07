TEMAS DE HOY:
Médicos de Santa Cruz anuncian movilizaciones por retraso en el pago de salarios

La presidenta del Colegio Médico de Santa Cruz, Ernestina Echalar, responsabiliza a la alcaldía por la falta de pago a más de 466 profesionales.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

06/01/2026 21:59

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los médicos de Santa Cruz enfrentan una situación crítica debido al retraso en el pago de sus salarios. Ernestina Echalar, presidenta del Colegio Médico, informó que aún no se ha cumplido con los sueldos correspondientes a los últimos cuatro meses.

“Estamos declarándonos en estado de emergencia junto con el Fesirmes para poder realizar algunas movilizaciones y, en caso de que exista un paro, es netamente responsabilidad de nuestro alcalde por no cumplir con el pago de salarios”, afirmó Echalar.

La dirigente cuestionó además al alcalde sobre la posibilidad de subsistir varios meses sin recibir un salario, con el fin de reflejar la gravedad de la situación que viven los médicos.

Según explicó, actualmente más de 466 profesionales no han recibido sus pagos y se suman casi 600 médicos más que no están siendo recontratados.

El Colegio Médico enfatizó que la falta de pago constituye un abuso por parte de la alcaldía y advirtió que continuarán las acciones de presión hasta que se regularice la situación salarial.

