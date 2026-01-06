TEMAS DE HOY:
Mario Argollo COB Accidente Santa Cruz accidente vehicular

31ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

22ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Anuncian bloqueos indefinidos en al menos 27 puntos del departamento de La Paz

La Federación Departamental de Campesinos confirmó el inicio de bloqueos en distintas carreteras del departamento, sumándose a las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) en demanda de la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Red Uno de Bolivia

06/01/2026 10:59

Foto: Red Uno
La Paz

Escuchar esta nota

La Federación Departamental de Campesinos anunció este lunes bloqueos indefinidos en al menos 27 puntos del departamento de La Paz, los cuales se instalarán desde las cero horas de este martes en carreteras estratégicas, como parte de las medidas de presión que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Según el reporte de dirigentes originarios, los bloqueos afectarán las rutas La Paz–Oruro, La Paz–Desaguadero, Desaguadero–Copacabana, además de caminos hacia Caranavi, Río Abajo y otras regiones del departamento.

“Estará bloqueada la provincia Camacho, el camino a Copacabana, la provincia Omasuyos, Los Andes, Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Muñecas, Camacho, Corapata y la Parada 8”, manifestó un dirigente del sector.

La autoridad originaria señaló que son varios los tramos donde se ejecutará la medida, la cual se suma a las movilizaciones anunciadas por la Central Obrera Boliviana, que mantiene protestas contra el Decreto Supremo 5503.

“Es de carácter indefinido hasta que el Gobierno central abrogue este decreto, siendo anticonstitucional el 5503 y el 5509”, agregó el dirigente.

Remarcó que los movilizados exigen que las autoridades escuchen las demandas de los sectores sociales.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD