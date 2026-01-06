Anuncian bloqueos indefinidos en al menos 27 puntos del departamento de La Paz

La Federación Departamental de Campesinos anunció este lunes bloqueos indefinidos en al menos 27 puntos del departamento de La Paz, los cuales se instalarán desde las cero horas de este martes en carreteras estratégicas, como parte de las medidas de presión que exigen la abrogación del Decreto Supremo 5503.

Según el reporte de dirigentes originarios, los bloqueos afectarán las rutas La Paz–Oruro, La Paz–Desaguadero, Desaguadero–Copacabana, además de caminos hacia Caranavi, Río Abajo y otras regiones del departamento.

“Estará bloqueada la provincia Camacho, el camino a Copacabana, la provincia Omasuyos, Los Andes, Franz Tamayo, Bautista Saavedra, Muñecas, Camacho, Corapata y la Parada 8”, manifestó un dirigente del sector.

La autoridad originaria señaló que son varios los tramos donde se ejecutará la medida, la cual se suma a las movilizaciones anunciadas por la Central Obrera Boliviana, que mantiene protestas contra el Decreto Supremo 5503.

“Es de carácter indefinido hasta que el Gobierno central abrogue este decreto, siendo anticonstitucional el 5503 y el 5509”, agregó el dirigente.

Remarcó que los movilizados exigen que las autoridades escuchen las demandas de los sectores sociales.

