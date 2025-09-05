Choferes de trufis bloquean en la Gruta de Lourdes, ingreso a la zona Sur de La Paz

Este viernes un bloqueo se suscita en inmediaciones de la Gruta de Lourdes, lugar de acceso en el ingreso a la zona sur de La Paz. Los protagonistas del hecho son choferes que hacen su ruta hacía Los Pinos, choferes del Trufi 1 y Sindicato Litoral.

Según señalan las movilizaciones se deben al malestar generado en el sector, ya que aseguran que se ven perjudicados, por los trabajos que no se concluyen en la avenida del Poeta.

Responsabilizan a la Alcaldía paceña, por la demora en el trabajo, señalan que gastan combustible, piden la habilitación de uno de los carriles.

“La molestia es de todo el sector que trabajamos en esta área, estamos cansados de dar vueltas por otros lugares somos más de 1.500 socios y afiliados afectados, no sabemos por dónde transitar y gastamos combustible”, manifestó un representante del sector.

Los choferes señalan que realizan desvíos, y con ese hecho se ven muy perjudicados, señalan que permanecerán por el lugar hasta las 09:00 horas, y posteriormente participarán en una reunión donde fueron convocados, esperan poder llegar a un acuerdo y que se dé soluciones a sus demandas.

Advierten con radicalizar sus medidas de presión en caso de que su demanda no sea atendida.

