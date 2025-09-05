TEMAS DE HOY:
¡Aún se requiere sumar votos! Bolivia enfrenta a Venezuela en el Mundial de Desayunos

Esta es la actualización de la votación que se realiza en las diferentes redes sociales del streamer Ibai Llanos, donde Bolivia y Venezuela miden sus fuerzas para ingresar a la final del Mundial de Desayunos.

Jhovana Cahuasa

05/09/2025 7:39

Foto: Captura de video
Bolivia

Escuchar esta nota

Bolivia se presenta en el Mundial de Desayunos con la tradicional “salteña” y el “api con pastel”, mientras que Venezuela compite con la “arepa reina pepiada”, acompañada de huevo, además de otra arepa con carne mechada y un maltín.

Estos dos países se miden con su gastronomía, y suman votos en las diferentes redes sociales de Ibai Llanos.

¿Quién va ganando?

Hasta el momento en Instagram Venezuela lleva una ventaja con el 55%, frente a Bolivia que cuenta con el 45%. Similar panorama se observa en TikTok, donde Venezuela lleva la delantera, en tanto en YouTube Bolivia va ganando por poca diferencia de votos.

Todavía estás a tiempo de votar

Te invitamos a que puedas realizar tu votación directa a través de los canales oficiales del streamer, siguiendo los siguientes enlaces directos.

Instagram:

https://www.instagram.com/p/DOMBAn5jLMA/

Youtube:

https://www.youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE

TikTok:

https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7546278073600150806

 

 

