¡Aún se requiere sumar votos! Bolivia enfrenta a Venezuela en el Mundial de Desayunos

Esta es la actualización de la votación que se realiza en las diferentes redes sociales del streamer Ibai Llanos, donde Bolivia y Venezuela miden sus fuerzas para ingresar a la final del Mundial de Desayunos.
05/09/2025 7:39
Bolivia se presenta en el Mundial de Desayunos con la tradicional “salteña” y el “api con pastel”, mientras que Venezuela compite con la “arepa reina pepiada”, acompañada de huevo, además de otra arepa con carne mechada y un maltín.
Estos dos países se miden con su gastronomía, y suman votos en las diferentes redes sociales de Ibai Llanos.
¿Quién va ganando?
Hasta el momento en Instagram Venezuela lleva una ventaja con el 55%, frente a Bolivia que cuenta con el 45%. Similar panorama se observa en TikTok, donde Venezuela lleva la delantera, en tanto en YouTube Bolivia va ganando por poca diferencia de votos.
Todavía estás a tiempo de votar
Te invitamos a que puedas realizar tu votación directa a través de los canales oficiales del streamer, siguiendo los siguientes enlaces directos.
Instagram:
https://www.instagram.com/p/DOMBAn5jLMA/
Youtube:
https://www.youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE
TikTok:
https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7546278073600150806
