¡Estamos a tiempo! Cómo votar por Bolivia en el Mundial de Desayunos de Ibai: enlaces y pasos

El tiempo corre en la semifinal del Mundial de los Desayunos, el torneo gastronómico viral impulsado por el creador de contenidos español Ibai Llanos, y Bolivia busca imponerse a Venezuela con dos representantes tradicionales: la salteña y el api con pastel.

La competencia se desarrolla en las plataformas de Ibai y convoca a comunidades de todo el mundo a votar por su desayuno favorito.

¿Cómo votar por Bolivia?

Para apoyar a Bolivia en esta etapa, se debe votar directamente en las cuentas oficiales de Ibai Llanos en redes sociales. Aquí los enlaces:

En Instagram: https://www.instagram.com/p/DOMBAn5jLMA/

En Facebook: https://www.facebook.com/share/r/16UzFMfxVT/

En Youtube: https://www.youtube.com/shorts/7iYviaiLAAE

En TikTok: https://www.tiktok.com/@ibaillanos/video/7546278073600150806?_r=1&_t=ZM-8zS31PUYg4e

Hay que asegurarse de que el canal sea el oficial de Ibai Llanos. Solo así el voto será válido.

Bolivia necesita más apoyo

Hasta el momento, Bolivia no ha logrado superar a Venezuela en votos. Los organizadores y seguidores locales piden a la ciudadanía sumarse para mantener la representación nacional en la final del certamen.

