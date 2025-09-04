TEMAS DE HOY:
Policial

Reportan bloqueo en la carretera Potosí-Sucre, movilizados exigen obras viales

Vehículos que circulan por la zona se vieron perjudicados y obligados a buscar rutas alternas.

Silvia Sanchez

04/09/2025 15:59

Foto Red Uno
Potosí, Bolivia

Pobladores de dos comunidades del municipio de Tacobamba en Potosí, instalaron un punto de bloqueo en la zona del cruce Chaqui-Colavi, exigiendo el desarrollo de obras de asfaltado por parte del gobierno departamental.

Según el reporte de la Policía, en la zona, los pobladores se apostaron con sus motorizados, sobre todo con la presencia de volquetas, para cerrar el paso de vehículos, y se espera que en próximas horas se pueda lograr instalar una mesa de diálogo.

“Entre 200 a 250 personas de las comunidades aledañas del lugar, estarían con sus vehículos realizando un bloqueo a la carretera, esto en razón de que la gobernación no habría atendido su pedido de asfaltado de un tramo carretero”, informaron desde el comando de la Policía.

 

Mientras la medida de presión persista en el lugar, las salidas entre ambos destinos, Potosí-Sucre, fueron suspendidas por razones de seguridad.

 

 

