Yassir Molina obtiene libertad condicional y deberá vivir en Oruro

El representante de la Resistencia Juvenil Cochala contaba con una sentencia por los hechos ocurridos en 2019.

Red Uno de Bolivia

04/09/2025 15:08

Oruro, Bolivia

Tras el desarrollo de una audiencia virtual, el dirigente de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, obtuvo su libertad condicional, y podrá abandonar la cárcel de San Pedro de Oruro en las próximas horas.

El Abogado de Molina, Juan Carlos Parisaca, explicó que su defendido, ahora deberá cumplir con los requerimientos fijados por la juez.

“Hemos cumplido con todas las exigencias que dispone el artículo 174 y 175 de la referida norma, y consecuentemente logramos la libertad condicional de Yassir Molina. A ese efecto, la norma señala que el mandamiento de libertad tiene que ser en el día, en el acto, y entendemos que por los trámites a realizarse y por la actividad de la gestora, en horas de la tarde vamos a tener a Yassir Molina fuera del penal”, afirmó Parisaca.

El abogado indicó que uno de los requisitos para su libertad condicional, es la de no cambiar de domicilio, y su familia se habría establecido en la ciudad de Oruro.

“Vamos a tener a Yassir para mucho rato acá en Oruro todavía, entre las medidas a cumplir es que no cambie de domicilio, y como él ya tiene establecida a su familia acá en Oruro, entendemos que se va a quedar acá”, aseguró su abogado.

 

Yassir Molina fue procesado por los hechos ocurridos en 2019, y ahora se espera que se haga efectiva su libertad.

 

 

