Murillo llega a la Felcc de La Paz en medio de fuerte resguardo policial

El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, llegó hasta la ciudad de La Paz y fue trasladado a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) donde podrá conocer todos los procesos que se desarrollan en su contra.

La exautoridad, deportada de Estados Unidos, arribó a la ciudad de La Paz en medio de un fuerte resguardo policial, además, en afueras de el aeropuerto de El Alto, se concentraron algunos grupos que lo apoyaban y otros que protestaban en su contra.

Horas antes, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico, afirmó que la llegada del exministro de Gobierno Arturo Murillo, implica que deberá cumplir con las sentencias y procesos judiciales que enfrenta en Bolivia, y no constituye un caso de exilio político.

“Lo que hay que pedir es un debido proceso. Murillo tiene dos sentencias y las tendrá que cumplir y empezar a defenderse”, sostuvo Torrico.

Arturo Murillo fue detenido en Estados Unidos en mayo de 2021 acusado de conspiración para el lavado de dinero y sobornos en el marco de la compra irregular de material antidisturbios durante el gobierno de Áñez.

En enero de 2023, fue condenado a 70 meses de prisión por una corte federal, pero fue liberado anticipadamente en junio de este año por buena conducta, antes de concretarse su deportación a Bolivia.

En Bolivia, Murillo enfrenta al menos dos sentencias ejecutoriadas: una por el caso “Gases Lacrimógenos”, que involucra la compra con sobreprecio de material antidisturbios, con una pena de ocho años; y otra por el caso “Gases Ecuador”, relacionado con el ingreso irregular de armamento desde ese país, con una condena de cinco años y cuatro meses.

