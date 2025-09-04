TEMAS DE HOY:
Potosí balacera en hangar accidente vehicular

Policial

Determinan cárcel para el hombre que agredió brutalmente a su pareja en Potosí

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad, y las imágenes mostraron la violencia con la que el sujeto atacó a la víctima.

Silvia Sanchez

04/09/2025 12:16

Imagen captura RR.SS.
Potosí, Bolivia

Después de que se diera a conocer el terrible hecho de violencia que se registró en plena vía pública de la ciudad de Potosí, la justicia determinó detención preventiva para el hombre que golpeó brutalmente a su pareja.

El fiscal departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio, informó que el agresor ahora cumplirá su detención preventiva en la cárcel de Cantumarca y fue procesado por el delito de Feminicidio en grado de tentativa.

 

“Estamos continuando de oficio con la investigación. Como política institucional, la Fiscalía ha establecido una categorización de delitos prioritarios, entre ellos el feminicidio, como parte de la protección hacia sectores vulnerables, en este caso mujeres que sufren violencia”, aseguró Aparicio.

 

La agresión quedó registrada en cámaras de seguridad, y en las imágenes se evidencia la violencia con la que el hombre atacó a la víctima.

El informe forense determinó que la mujer presenta 12 días de incapacidad, los cuales podrían ser ampliados por la gravedad de las lesiones.

