En Potosí, la Policía aprehende a un hombre por cometer un delito electoral

La jornada de elecciones generales en el departamento de Potosí, aunque se desarrolla con normalidad, ha registrado una serie de incidentes que infringen el auto de buen gobierno, según el informe de media jornada proporcionado por el Comandante Departamental de la Policía, Fernando Barrientos. La autoridad policial lamentó que varios ciudadanos hicieran caso omiso a las recomendaciones de las autoridades electorales.

El hecho de mayor relevancia reportado es la aprehensión de un ciudadano de 52 años de edad en la localidad de Mocori, ubicada en el extremo norte del departamento. De acuerdo con el informe policial, el sujeto fue detenido por realizar campaña activa a favor del voto nulo, lo que constituye un delito electoral. Al momento de la aprehensión, las autoridades encontraron entre sus pertenencias un cuchillo y una honda. El individuo se encuentra bajo custodia de la Policía Boliviana y su situación legal será evaluada por el Tribunal Departamental Electoral de Potosí.

Barrientos también informó de otros casos de incumplimiento de la normativa. Un total de 21 personas han sido arrestadas por consumir bebidas alcohólicas, infringiendo la ley seca que rige durante la jornada electoral. Además, 34 vehículos han sido retenidos por transitar sin la autorización correspondiente, vulnerando la restricción vehicular implementada para garantizar el orden y la seguridad del proceso electoral.

A pesar de estos incidentes, la Policía de Potosí mantiene un operativo de control y vigilancia para asegurar que el resto de la jornada se desarrolle sin mayores contratiempos, garantizando el derecho al voto de la ciudadanía potosina.

