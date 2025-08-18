¿Cuántos nacimientos se registraron en la jornada electoral?

La ministra de Salud y Deportes, María Renée Castro, informó que durante esta jornada de elecciones generales se registraron 104 nacimientos en los hospitales de Bolivia. A pesar del proceso electoral, la atención médica continuó ininterrumpidamente en todo el país.

Castro también destacó que, además de los nacimientos, se brindaron 2,800 atenciones médicas y se realizaron 125 referencias en el territorio nacional, gracias al despliegue de brigadas y equipos de salud.

La ministra concluyó su reporte afirmando que "la salud no se detiene" y que el Gobierno continuará trabajando para fortalecer el Sistema Único de Salud (SUS), garantizando una atención oportuna, integral y de calidad para la población. El trabajo de los equipos médicos y la planificación del Ministerio de Salud permitieron que las necesidades de salud de la población fueran atendidas eficazmente, incluso en un día de gran movilización cívica.

Mira la programación en Red Uno Play