Diputados aprueba minuta para pedir declaración de emergencia por riadas en Santa Cruz

La Cámara de Diputados a través de la comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, aprobó este jueves una minuta de comunicación con dispensación de trámite y voto de urgencia, mediante la cual recomienda al Ministerio de Defensa activar de manera inmediata todos los mecanismos necesarios para atender las severas inundaciones que afectan a distintos municipios del departamento de Santa Cruz.

El documento instruye que, a través del Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres Naturales y/o Emergencias (CONARADE), se ponga en marcha el procedimiento establecido por la Ley 602 y se recomiende al presidente del Estado la Declaratoria de “Emergencia Nacional”. Esta medida permitirá habilitar recursos económicos extraordinarios destinados a la atención de las familias damnificadas y a la ejecución de acciones urgentes en las zonas afectadas.

Asimismo, la minuta dispone que una vez emitida la declaratoria, el Ministerio de Defensa deberá disponer la movilización inmediata de los Batallones Ecológicos y de Rescate de las Fuerzas Armadas, además de maquinaria y equipos de COFADENA. El objetivo es acelerar los trabajos de reconstrucción, habilitación de vías y apoyo directo a las comunidades perjudicadas por los desbordes y anegaciones.

El documento cuenta con las firmas de los jefes de bancada y diputados proponentes, quienes destacaron la necesidad de una respuesta estatal oportuna ante la magnitud de los daños provocados por las lluvias en el oriente del país.

Mire la minuta de comunicación:

Mira la programación en Red Uno Play