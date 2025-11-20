Zona Los Lotes sufre inundaciones y plaga de mosquitos tras lluvias

Vecinos del barrio Loma Alta, en la zona de Los Lotes, denunciaron que se encuentran en una crítica situación tras las recientes lluvias que han provocado inundaciones, estancamiento de aguas y un incremento alarmante de mosquitos.

Aseguran que el problema se debe principalmente a la falta de limpieza de un canal que, según ellos, “antes funcionaba, pero hoy está completamente obstruido”.

“Ha habido lluvias fuertes y por ese motivo ha habido inundaciones aquí en el barrio. Hay mucha maleza, especialmente en un canal que antes funcionaba, pero ahora no drena nada. Necesitamos urgente que las autoridades hagan una limpieza profunda”, reclamó un vecino.

El agua acumulada ha ingresado a varias viviendas, afectando a las familias y generando un ambiente insalubre.

“Dos días han pasado desde la lluvia y el agua sigue igual, no baja nada. No hay transitabilidad, todos estamos caminando con chinelas, metidos en el agua, a altas horas de la noche. Es lamentable”, expresó otro vecino.

La proliferación de mosquitos es otro de los problemas más graves. Los residentes aseguran que el estancamiento del agua y la maleza se han convertido en un criadero masivo de insectos.

Ante esta situación, los pobladores exigen a las autoridades municipales y departamentales que atiendan la emergencia de inmediato.

