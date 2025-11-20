Habilitan la ruta a los Valles cruceños tras riada en Samaipata

La noche de este miércoles fue habilitada la ruta a los Valles cruceños, luego de varios cortes provocados por una riada en la zona de Samaipata, en el departamento de Santa Cruz.

Durante la tarde, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó sobre la habilitación de un paso provisional en el sector de La Angostura, lo que permitió una circulación limitada por algunas horas. Sin embargo, la presencia de personal de YPFB en el área de Palermo y Cuevas, donde se registró una afectación directa a un ducto, obligó a interrumpir nuevamente el paso para realizar intervenciones.

La situación generó congestión vehicular y malestar entre los conductores. A la altura de Cuevas, cientos de vehículos quedaron varados por más de 24 horas.

En las últimas horas, autoridades confirmaron la rehabilitación total del tramo y recomendaron circular con precaución, dado que persisten zonas inestables y maquinaria en trabajo.

Mira la programación en Red Uno Play