Panificadores suspenden producción de pan de batalla ante falta de certeza sobre entrega de harina subvencionada

Tras una reunión entre la dirigencia de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol) y autoridades del Gobierno, el sector decidió no elaborar pan de batalla durante toda esta semana, ante la falta de certeza sobre el cumplimiento del convenio referido a la provisión de harina subvencionada.

El dirigente nacional, Rubén Ríos, informó que, pese al diálogo sostenido, no se firmó ningún acta y aún no existe una garantía plena de abastecimiento de harina para el sector.

“A nivel de Conapabol no vamos a elaborar pan de batalla toda esta semana. Esperemos que se dé cumplimiento al convenio, nos han garantizado de que sí nos van a entregar la harina del mes de septiembre y en esa situación hemos quedado. No se ha suscrito ningún acta, pero nos han explicado que son hombres de palabra. Confiamos en que el próximo miércoles nos reunamos nuevamente y definamos todo esto, porque no tenemos certeza sobre el convenio a nivel nacional”, declaró en conferencia de prensa.

Ríos explicó que en el ampliado realizado la mañana de este miércoles se determinó que, ante la falta de subvención, el precio de referencia del pan llegaría a 1 boliviano, decisión que deberá ser evaluada en próximos encuentros.

El dirigente expresó la molestia del sector ante la ausencia de una solución concreta.

“Nos vamos decepcionados de que no nos hayan dado una respuesta hoy día y tampoco queremos desabastecer a la población del pan. A nivel nacional hemos quedado todos los presidentes que no se va a elaborar pan de batalla, solamente pan redondito, para no dejar sin pan a la población boliviana”, afirmó.

Los panificadores esperan que la reunión programada para el próximo miércoles permita resolver de manera definitiva el conflicto, mientras que piden al Gobierno cumplir los compromisos asumidos para evitar mayores afectaciones al abastecimiento.

