¿Qué se sabe sobre el hombre mordido por una serpiente en El Torno?

Un hombre de 34 años que fue mordido por una serpiente en una comunidad del municipio de El Torno continúa recuperándose en el hospital municipal, donde permanece en la unidad de cuidados intermedios. Su evolución es considerada favorable por el equipo médico que lo atiende.

El hecho ocurrió cuando la víctima quedó atrapada en una quebrada y fue atacada por una víbora considerada altamente venenosa. Debido a la gravedad del cuadro, el hombre tuvo que ser rescatado en helicóptero y trasladado de inmediato al hospital de segundo nivel del municipio, donde recibió atención especializada.

El médico Fernando Pinto informó que el paciente ya fue estabilizado y recibió el suero antiofídico necesario para contrarrestar el veneno. “Actualmente el paciente ha recibido ya la atención necesaria, lo que es el suero antiofídico, el antídoto”, explicó.

Los exámenes realizados durante la noche permitieron descartar un traslado a un hospital de tercer nivel en la ciudad de Santa Cruz, ya que el cuadro clínico se encuentra bajo control. “La mordedura fue en el dorso del pie izquierdo, y la hinchazón se extendió hasta la rodilla. Se trata de una víbora bastante venenosa”, detalló Pinto.

Pese al edema y el dolor persistente en la extremidad afectada, los médicos reportan una evolución “estacionaria, lenta pero favorable”. Se espera que, de mantenerse esta mejoría, el paciente pueda ser trasladado a sala de recuperación en las próximas horas.

