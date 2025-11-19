La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) rompe el silencio sobre el misterioso cometa interestelar 3I/ATLAS y comparte imágenes jamás vistas de este objeto proveniente de otra galaxia.

El evento se realizará hoy, miércoles 19 de noviembre, y podrá seguirse en vivo desde Bolivia a través de múltiples plataformas.

Horario de transmisión

La conferencia de prensa de la NASA para difundir nueva información e imágenes del cometa está programada para la siguiente hora local en Bolivia:

Hora Local en Bolivia (BOL): 17:00 Hrs. (Cinco de la tarde)

Para referencia regional e internacional, este horario equivale a:

16:00 Hrs. tiempo del centro de México.

15:00 Hrs. tiempo de Perú.

3 p.m. EST (Hora estándar del Este de EE. UU.).

El evento se transmitirá en inglés desde el Centro de Vuelo Espacial Goddard en Maryland.

Dónde ver la conferencia en vivo

La agencia espacial estadounidense ha dispuesto varias vías gratuitas para que el público de todo el mundo pueda acceder a las nuevas imágenes y a la sesión informativa:

Canal Oficial de YouTube de la NASA.

Sitio Web Oficial de la NASA.

NASA+ y la aplicación oficial de la NASA.

Streaming a través de Amazon Prime.

¿Qué se espera del anuncio?

El cometa 3I/ATLAS es el tercer objeto interestelar identificado que ha entrado en nuestro sistema solar. Recientemente, pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte, lo que permitió a varias misiones científicas de la NASA obtener datos y fotografías complementarias.

La conferencia contará con la participación de altos funcionarios y científicos, y se centrará en el análisis del comportamiento, composición y trayectoria del objeto.

