Estos son los celulares que perderán acceso a WhatsApp y Netflix desde el 1 de diciembre

A partir del 1 de diciembre de 2025, millones de usuarios alrededor del mundo se verán afectados por la decisión de WhatsApp y Netflix de dejar de dar soporte a dispositivos móviles con sistemas operativos antiguos.

Esta medida afectará tanto a teléfonos Android como iPhone que no puedan actualizarse a las versiones mínimas requeridas por ambas aplicaciones.

WhatsApp: los modelos que quedarán fuera

La popular aplicación de mensajería instantánea solo funcionará en dispositivos con Android 5.0 o superior y en terminales Apple con iOS 12 o superior. Esto deja fuera a varios modelos emblemáticos de los últimos años, entre ellos:

Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5.

Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, LG G3.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.

Huawei: Ascend Mate 2.

HTC: One M8.

Apple: iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.

Netflix también ajusta su compatibilidad

La plataforma de streaming Netflix anunció que su aplicación solo será compatible con Android 9.0 o superior y iOS 17 en adelante. Entre los modelos afectados se encuentran:

Android: Samsung Galaxy S5, Sony Xperia M4 Aqua, Motorola Moto X, LG G4, HTC One M8, Huawei Ascend Mate 7, Asus ZenFone 2.

Apple: iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone SE (primera generación), iPhone 8, iPhone 8 Plus.

Las restricciones de Netflix se deben a la imposibilidad de actualizar el sistema operativo de estos dispositivos, lo que impide recibir los mejoras y parches de seguridad necesarios para ejecutar la aplicación de manera correcta.

